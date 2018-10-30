2.5 milyon dolarlık Tevrat ele geçirildi

Balıkesir'de piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi.

2.5 milyon dolarlık Tevrat ele geçirildi

Balıkesir'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

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2.5 milyon dolarlık Tevrat ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı.

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2.5 milyon dolarlık Tevrat ele geçirildi

İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.

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2.5 milyon dolarlık Tevrat ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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