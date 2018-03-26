25 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor eleme adayları şok Savaşçı mı Jet sosyete mi

Pazar akşamları, rekabet rüzgarları dinmiyor. Ekran rehberi ise şu şekilde; TV 8 ekranlarında fenomen yarışma programı Survivor 2018, Star TV ekranlarında Gülse Birsel'in tartışmalı dizisi Jet Sosyete, FOX TV ekranlarında bir grup askerin hayatının anlatıldığı Savaşçı, Kanal D biteceği iddia edilen Çocuklar Duymasın'ı, ATV Cennetin Gözyaşları'nı ve TRT 1 Aslan Ailem'i yayınlıyor. Bu kıyasıya rekabete ise dün akşam Show Tv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Tehlikeli Karım dizisi eklendi. Peki tüm karmaşada 25 Mart Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 25 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 25 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...
Survivor 2018, Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
25 Mart Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 20.1 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 18.01 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 11.01 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı.
AB grubunda da 21.41 share ile Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 17.78 share ile Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete yer alırken, üçüncü sırada ise 14.59 share ile Savaşçı yer aldı.
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