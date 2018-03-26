25 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor eleme adayları şok Savaşçı mı Jet sosyete mi

Pazar akşamları, rekabet rüzgarları dinmiyor. Ekran rehberi ise şu şekilde; TV 8 ekranlarında fenomen yarışma programı Survivor 2018, Star TV ekranlarında Gülse Birsel'in tartışmalı dizisi Jet Sosyete, FOX TV ekranlarında bir grup askerin hayatının anlatıldığı Savaşçı, Kanal D biteceği iddia edilen Çocuklar Duymasın'ı, ATV Cennetin Gözyaşları'nı ve TRT 1 Aslan Ailem'i yayınlıyor. Bu kıyasıya rekabete ise dün akşam Show Tv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Tehlikeli Karım dizisi eklendi. Peki tüm karmaşada 25 Mart Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 25 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 25 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...