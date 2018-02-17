25. İzmir Avrupa Caz Festivali 3-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 3-22 Mart'ta gerçekleştirilecek. İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, düzenlediği basın toplantısında, festivalin sınırlar ötesi ilişkilerin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Festivalin kapılarını 3 Mart'ta açacağını dile getiren Sarper, 11 konser, 2 sergi, seminer ve film gösterisi, atölyeler ve yan etkinliklerin yer aldığı programda İzmirlilere unutulmaz bir caz festivali yaşatacaklarını ifade etti. Açılış konserini Emin Fındıkoğlu ve grubunun vereceğini dile getiren Sarper, festivalin 22 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.

BİLETLER BİLETİX'TE; İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise özel etkinlikler kapsamında düzenlenen bu festivalin İzmir'in tanıtımına çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

Basın toplantısına, Polonya Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı, İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Funda Erkal Öztürk ve İsviçre Fahri Konsolosu Elif Erdem de katıldı.

25. İzmir Avrupa Caz Festivali biletlerinin bugünden itibaren Biletix gişelerinden alınabileceği bildirildi.