İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliğiyle devam ediyor. Bu yıl ilk defa şehrin farklı noktalarına yayılan Parklarda Caz, yeşille cazı bir araya getirecek. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe Parkı’nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe Parkı Sahnesindeki etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
AÇIK HAVADA MÜZİK KEYFİ
7 Temmuz Cumartesi
Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı
18.00 - JmH
19.00 - Nar
20.00 - Art Blakey Tribute Band
21.15 - Koffie
8 Temmuz Pazar
Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi
17.00 – Nar
18.15 – Pelin Güneş Quartet
19.45 – Art Blakey Tribute Band
21.00 – Film Gösterimi: La La Land
Fenerbahçe Parkı Sahnesi
17.30 – Portrait and a Dream
18.45 – JmH
20.00 – The Kites
21.30 – Koffie
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 25. İstanbul Caz Festivali'nde hafta sonu ücretsiz etkinlikler haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER