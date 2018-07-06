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25. İstanbul Caz Festivali'nde hafta sonu ücretsiz etkinlikler

25. İstanbul Caz Festivali'nde hafta sonu ücretsiz etkinlikler

25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliği, şehrin farklı noktalarında devam ediyor. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı'nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe Parkı'nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe Parkı Sahnesindeki etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 12:30 - Güncelleme: 06-07-2018 12:30

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliğiyle devam ediyor. Bu yıl ilk defa şehrin farklı noktalarına yayılan Parklarda Caz, yeşille cazı bir araya getirecek. 7 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda, 8 Temmuz Pazar ise Fenerbahçe Parkı’nda yer alacak Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi ve Fenerbahçe Parkı Sahnesindeki etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 

AÇIK HAVADA MÜZİK KEYFİ

7 Temmuz Cumartesi

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı

18.00 - JmH

19.00 - Nar

20.00 - Art Blakey Tribute Band

21.15 - Koffie

8 Temmuz Pazar

Fenerbahçe Khalkedon Sahnesi

17.00 – Nar

18.15 – Pelin Güneş Quartet

19.45 – Art Blakey Tribute Band

21.00 – Film Gösterimi: La La Land

Fenerbahçe Parkı Sahnesi

17.30 – Portrait and a Dream

18.45 – JmH

20.00 – The Kites

21.30 – Koffie

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