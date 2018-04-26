25 Haziran tatil mi seçim tatili kimler idari izinli?

25 Haziran okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün oldu soruları özellikle öğrencilerin gündeminde. 25 Haziranpazartesi okullar tatil mi olacak sorusunun net yanıtı henüz gelmedi. Fakat öğretmenler genel seçimlerden sonra 25 Nisan-29 Nisan arasında idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre 4 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."

25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçim döneminde de okulların tekrardan eğitim ve öğretime hazır hale getirilebilmesi adına eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Okullar Pazartesi günü tatil olacaklar ancak devlet daireleri hizmet vermeye devam ediyor olacak. 25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi.

Öğretmenler Haziran ayının bitimine kadar okula gitmeye devam ediyor.