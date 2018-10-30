24 saatte 232 kez patladı! İnanılmaz görüntüler

Endonezya'daki Krakatau Yanardağı'nda son 24 saatte 232 patlama gözlemlendi. Patlamayı özel kılan şey ise yanardağda şimşek çakmış olması. Bunun, lav ısısı ve küllerin püskürdüğü kısımlar gibi birçok unsurun birbiriyle uyumlu olduğunda, dolayısıyla çok nadir görülen bir durum olduğu biliniyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu’ndan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan Anak Krakatau (Krakatau’nun Çocuğu) Yanardağı’nda son 24 saatte 232 patlamanın gözlemlendiği duyuruldu.

Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti.

Anak Krakatau Yanardağı’ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor. Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya’da 130 aktif yanardağ bulunuyor.