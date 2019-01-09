24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin ikinci oğlu Demirhan Işık, el ve ayaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, 24 parmağı olan oğlunun fazla 4 parmağı sağlıklı olduğu için aldırmak istemedi. Ancak ayağına hiçbir ayakkabı olmayan ve arkadaşlarıyla futbol oynamakta güçlük çeken Demirhan'ın hayatı kabus oldu. 9 yaşındaki Demirhan'ın imdadına ise Adana Valiliği yetişti.
Nuray Işık 4 yıl önce de eşinden ayrılırken çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’ya gelerek Ceyhan ilçesine yerleşti. Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.
Demirbilek’in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor.
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