24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

24 parmaklı dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan Işık, ayakkabı bulmakta ve arkadaşlarıyla futbol oynamakta zorlanınca Adana valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi.

24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin ikinci oğlu Demirhan Işık, el ve ayaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, 24 parmağı olan oğlunun fazla 4 parmağı sağlıklı olduğu için aldırmak istemedi. Ancak ayağına hiçbir ayakkabı olmayan ve arkadaşlarıyla futbol oynamakta güçlük çeken Demirhan'ın hayatı kabus oldu. 9 yaşındaki Demirhan'ın imdadına ise Adana Valiliği yetişti.

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24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

Nuray Işık 4 yıl önce de eşinden ayrılırken çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’ya gelerek Ceyhan ilçesine yerleşti. Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

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24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven kullanıyor.

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24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

Demirbilek’in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor.

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