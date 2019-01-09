24 parmakla dünyaya gelen Demirhan için devlet harekete geçti

24 parmaklı dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan Işık, ayakkabı bulmakta ve arkadaşlarıyla futbol oynamakta zorlanınca Adana valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin ikinci oğlu Demirhan Işık, el ve ayaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, 24 parmağı olan oğlunun fazla 4 parmağı sağlıklı olduğu için aldırmak istemedi. Ancak ayağına hiçbir ayakkabı olmayan ve arkadaşlarıyla futbol oynamakta güçlük çeken Demirhan'ın hayatı kabus oldu. 9 yaşındaki Demirhan'ın imdadına ise Adana Valiliği yetişti. Twitter

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Nuray Işık 4 yıl önce de eşinden ayrılırken çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’ya gelerek Ceyhan ilçesine yerleşti. Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Twitter

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4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven kullanıyor. Twitter

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