24 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları Büyük ikramiye 10 milyon TL

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilen Süper Loto çekilişinde 6 haftadır devrediyor. Büyük ikramiye tutaru 10 milyon TL'ye ulaşırkn Süper Loto çekilişinde bugün gerçekleşecek oyunların ardından büyük ikramiyenin 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.



21 OCAK 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten sonra haberimizde olacaktır.

17 OCAK 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmazken 5 bilen 55 kişi 10.779,80 TL'lik ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 2.777 kişi 229,15 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..