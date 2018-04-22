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24 Nisan tatil mi ortaokullara okul var mı MEB güncel açıklama

24 Nisan tatil mi ortaokullara okul var mı MEB güncel açıklama

24 Nisan tatil mi, 24 Nisan ortaokullara tatil mi ve 23 Nisan tatili kaç gün oldu soruları özelllikle öğrencilerin gündeminde. 23 Nisan yarın, yani pazartesi günü ülke genelinde kutlanacak ve resmi tatil. O nedenler 23 Nisan pazartesi günü ortaokullar ve liseler tatil olacak. 24 Nisan Salı günü ise ortapokullar ve liseler yeniden ders başı yapacak.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 13:40 - Güncelleme: 22-04-2018 14:00

24 Nisan ortaokulara tatil mi, 23 Nisan tatili kaç gün soruları özellikle öğrencilerin şu aralar gündeminde. 23 Nisan yarın, yani pazartesi günü ülke genelinde kutlanacak. 23 Nisan resmi tatil o gün okullar, PTT şubeleri, bankalar kapalı olacak. 23 Nisan'da ortaokullar ve liseler de tatil fakat 24 Nisan Salı günü okullar açılacak. İlkokullar, liseler ve ortaokullar yeniden ders başı yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Öğrenciler iki günlük hafta sonu tatilini üç güne çıkarma imkanı bulacak. Üç günlük tatilin ardından 24 Nisan Salı günü ders başı yapılacak. 23 Nisan, aynı zamanda tüm kamu kurumlarında resmi tatil olarak sayılacak. Özel sektör çalışanları ise yöneticilerinin verdiği karara göre tatil yapacak ya da resmi tatilde çalıştıkları için ekstra ücret alacak.

PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI: 23 Nisan PTT açık mı olur, kapalı mı olur sorusu her yıl birçok vatandaş tarafından merak edilir. 23 Nisan 2018 yılındaki resmi günlerden biridir ve yurt genelinde tüm PTT şubeleri o gün kapalı olur. PTT şubelerinde işlem yapması gereken vatandaşlar 24 Nisan salı gününü bekleyecek.

BANKALAR AÇIK OLACAK MI: 23 Nisan 2018 yılındaki resmi günlerden biridir ve yurt genelinde tüm bankalar o gün kapalı olur. Dolayısıyla 23 Nisan pazartesi günü hem özel hem de devlet bankaları hizmet vermeyecek. EFT ya da havale yapan vatandaşların işlemleri 24 Nisan salı günü gerçekleşecek. Fakat şunu hatırlatmakta fayda var; AVM'lerde bulunan özel bankaların bazıları yarım gün de olsa hizmet verebiliyor.

23 NİSAN TARİHÇESİ: 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

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