24 Nisan tatil mi liselere okul var mı MEB tatil açıklaması

24 Nisan tatil mi, 24 Nisan Salı liselere ve ortaokul öğrencilerine tatil olacak mı, 23 Nisan tatili kaç gün sürecek aramaları özellikle öğrencilerin birinci gündemi. 23 Nisan'ın bu sene pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte tatil süresi 3 güne çıktı. 23 Nisan tatilini 4 güne çıkarmak isteyen lise ve ortaokul öğrencileri şimdi gözünü MEB'in önümüzdeki günlerde yapması beklenen 24 Nisan tatil açıklamasına çevirdi. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. İhtimaller bu sene çok düşük olsa da MEB'in 24 Nisan tatil kararı haberimizde olacak.

23 NİSAN VE 24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ: Özellikle lisede eğitimine devam eden öğrencilerin merak ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı tatilinden bu senede yararlanacak. Her sene olduğu gibi kamu kurumları ve okullar bugün kapalı olacak. Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle cumartesi pazar ve pazartesi olmak üzere liseler 3 gün tatil yapabilecek.

23 Nisan resmi tatil olduğu için ülke genelinde tüm okullarda ve kamu dairelerinde işbaşı yapılmayacak. 24 Nisan günleri okul öncesi, ilk okul ve orta okullar şimdiye kadar tatil edilmişti. Gerekçesi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılan öğrencilerin, 23 Nisan’ın ertesi günü dinlenmesi olarak gösteriliyordu. Ancak yönetmelik değişti ve bundan sonra 24 Nisan tatil olmayacak.

MEB bu sene yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2018 Pazartesi günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2018 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye'nin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı’nın 23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 1924 kutlamalarında Latife Hanım’ın Himaye-i Etfal temsilcisi olması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni açıkça desteklemesi ile 1925’lerden itibaren 23 Nisan’a “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” yanında “Çocuk Günü” ve “Çocuk Bayramı” da denmeye başlanmıştır. Çocuk Bayramının amacı, çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisiydi.

1927 yılından önce 23 Nisan; “Çocuk Günü”, “Çocuk Bayramı” gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. “Çocuk Bayramı” Mustafa Kemal Paşa ve hükümetin de desteği ile 1929 yılında “Çocuk Haftası” adıyla yedi güne çıkarılmış ve kutlamalarda aktif rol Türk Ocaklarına verilmiştir. Maarif Teşkilatı’nın da okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılımını sağlamasıyla Çocuk Bayramı, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra memleketin her tarafında özel merasimlerle kutlanmaya başlanmıştır. Böylelikle 1929’da Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan kutlamaları daha çok, çocukların sorunlarının gündeme getirildiği ve tüm Türkiye’nin coşkuyla kutladığı bir

bayram haline dönüştürülmüştür.