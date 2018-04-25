24 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor'a büyük şok Kadın mı Ufak Tefek mi

Star TV ekranlarında yeni fenomen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve artık Oya Serhan aşkının farkında. Ve öyle oyunlar çeviriyor ki, Hollywood filmlerine koun olur. ATV klasiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, sonucu ne olursa olsun Meryem'i hayatta tutmanın peşinde. Kadın dizisi senaryo ivmesinde gaza bastı. Kanal D'nin önümüzdeki hafta final yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ise özet bölümü yayınlandı. Ayrıca dün akşamın misafiri Roma-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı damga vurdu. 24 Nisan 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 24 Nisan 2018 Salı reyting sonuçları...