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24 milyon TL sahibini buldu Koca ilçe merak içinde!

24 milyon TL sahibini buldu Koca ilçe merak içinde!

SÜPER Loto'da 9 haftadır devreden ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir talihliye çıktı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 13:15 - Güncelleme: 26-10-2018 13:15

Dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda 9 haftadır devreden ikramiyenin çekilişi yapıldı.  24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu.  9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyor.

"MERAKLA BEKLİYORUZ"
Sabahın erken saatlerinde Burhaniye’nin Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, "Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango'dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniye’mizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Vay beee 26 Ekim 2018 13:28 Böyle birisi yok.Bunlar tamamen insanları kandırma numaraları.Biz çıkan ikramiye kadar daha ikramiye vereceğiz dedik talihliyi bulamadık.Sizde bulamayacaksınız.Vatandaşa deli paraları vermezler.Türkiye'nin doğasına aykırı.Bunların hepsi tezgah.Bunlar seni-beni-onu-hepimizi toplu uyutma numaraları.

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