24 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 mi Fazilet Hanım mı

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, her geçen hafta kan kaybetmeye devam ediyor. Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları bu hafa yükselişte. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de yayınlanan Gülizar ise hayat mücadelesi veriyor. Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 24 Mart 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 24 Mart 2018 Cumartesi reyting sonuçları...
Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
24 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 18.08 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.8 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 12.65 share ile Yeni Gelin (ÖZET) yer aldı.
AB grubunda da Survivor 18.86 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 15.29 share ile Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer alırken, üçüncü sırada ise 11.51 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER