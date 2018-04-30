24 Haziran'da uygulanacak seçim yasakları neler?

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağı gün uygulanacak seçim yasakları...

24 Haziran'da uygulanacak seçim yasakları neler?

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağı gün uygulanacak seçim yasakları...24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

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24 Haziran'da uygulanacak seçim yasakları neler?

Bu kapsamda, oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

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24 Haziran'da uygulanacak seçim yasakları neler?

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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24 Haziran'da uygulanacak seçim yasakları neler?

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

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