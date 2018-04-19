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24 Haziran'da neye oy vereceğiz ne seçimi olacak?

24 Haziran'da neye oy vereceğiz ne seçimi olacak?

24 Haziran'da ne seçimi var, 24 Haziran'da genel seçim mi olacak yoksa yerel seçim mi soruları bugünün sorusu oldu. Erdoğan'ın ilan ettiği erken seçim tarihi 24 Haziran pazar günü. Türkiye genel seçimler yani milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerin tarihinde ise değişiklik yapılmadı. YSK seçim takvimine göre yerel seçimler 2019 yılında yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:10 - Güncelleme: 19-04-2018 09:20

24 Haziran'da ne seçimi var, neye oy vereceğiz, genel seçim mi yapılacak yoksa yerel seçim mi? 24 Haziran'da neye oy vereceğiz, kimleri seçeceğiz soruları vatandaşların kafasını karıştırdı. 24 Haziran'da Türkiye genel seçim için yani milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. YSK seçim takvimine göre yerel seçimlerin tarihinde değişiklik olmayacak. Yerel seçimler 2019 yılında yapılacak.

24 Haziran 2018 tarihinde seçime gidiliyor. Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki pazar günü yapılacak.

ERDOĞAN SEÇİMİ BU SÖZLERLE DUYURDU: Erdoğan erken seçim kararı öncesinde Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yarım saatlik zirve yaptı. Zirveden sonra Bahçeli parti teşkilatının yetkili organlarını toplarken Erdoğan kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması son dönemlerdeki en yoğun ilgiyi gören açıklama oldu. Cumhurbaşkanı alınan erken seçim kararını şu sözlerle duyurdu;

YSK HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.

Türkiye normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini yapacaktı. Seçimler alınan bu kararla 1 yıl erkene çekilmiş oldu. Yerel seçimler ise planlandığı gibi 2019 yılında yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK: YKS ne zaman yapılacak, 2018 yılı üniversite sınavı ne zaman yapılacak soruları bir anda binlerce öğrencinin gündemi oldu. Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı işaret etmesi o gün üniversite sınavıan girecek olan öğrencilerin kafasını karıştırdı. YÖK yaptığı son dakika açıklama ile yeni üniversite sınavı giriş tarihini açıkladı. YKS bu sene iki oturum şeklinde 30 Haziran cumartesi günü ve 1 Temmuz Pazar günü yapılacak.

YÖK YKS sınavının tarihini değiştirdi. YKS sınavı 23-24 Haziran'dan 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ: Açıklanan tarihten sonra ÖSYM acil koduyla toplantıya geçti. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildi. Sınavlar 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarihine alındı.

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