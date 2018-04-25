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24 Haziran'da 2 milyon kişiye 306 TL verilecek

24 Haziran'da 2 milyon kişiye 306 TL verilecek

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken erken seçimde 3 gün boyunca görev alacak 2 milyon kişi için ödemeler belirlendi. Seçimlerde görev yapacaklara 3 gün için 306 TL verilecek.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 15:58 - Güncelleme: 25-04-2018 15:58

24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimde görev alacak yaklaşık 2 milyon kişi için yapılacak ödemeler belirlendi. 4 Haziran’da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.

Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve soförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme 3 günlük 306 lira.

ÜÇ GÜNE KADAR: Kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek. Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanıeğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • DA 25 Nisan 2018 16:03 SANDIK GÖREVLİSİ YSK, PARTİ GÖREVLİSİ PARTİLER BELİRLESE... 150 E DE RAZIYIZ YETER Kİ VATAN MİLLET, AHLAK KORUNSA.. YAPAMAYANLAR DA GİTSE...

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