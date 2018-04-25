  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

24 Haziran Seçimleri öncesi bürokrasi çalışmaları hız kazandı!

24 Haziran Seçimleri öncesi bürokrasi çalışmaları hız kazandı!

24 Haziran seçimleri öncesi 193 kamu kuruluşunu mercek altına alan hükümet, 289 gereksiz belgenin kaldırılmasına, 373 belgenin ise işlemden çekilmesine karar verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 00:36 - Güncelleme: 25-04-2018 00:36

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak bürokrasiye "24 Haziran" ayarı getiriliyor. 193 kamu kurumunu mercek altına alan hükümet, 289 gereksiz belgenin kaldırılmasına karar verdi. 373 belgenin işlemden çekilmesi için de çalışmaların seçime kadar bitirilmesi planlanıyor.

24 Haziran'da yapılacak erken seçime yönelik olarak bürokraside de çalışmalar hız kazandı. Vatandaşın tek bir noktadan farklı kurumlara ait hizmetlere erişiminin sağlanmasına ilişkin teknik çalışmalarda sona gelindi.

YOĞUN TALEP GÖREN HİZMETLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın "bürokrasi tuş oluyor" açıklamasının ardından kurumların işini yavaşlatan bürokratik hizmetlerin listesi çıkarıldı. Vatandaşa sunulan hizmetlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla yoğun talep gören hizmetlere öncelik verildi. Çalışmayla hizmet sürecinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğe neden olan gereksiz belge, yazışma ve imza süreçleri tek tek belirlendi. Farklı kurumlar ve sektörlerdeki bürokrasinin ortadan kaldırılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları da yapılmaya başladı.

BÜROKRASİ PAKETİ OLUŞTURULDU

Kamu hizmetlerinde başvurularda istenen belgelerin azaltılmasına yönelik olarak da mevzuatta olduğu halde gereksiz durumda bulunan belgelerin tespit edilmesi ve bu belgelerin ilgili mevzuattan kaldırılması çalışması başlatıldı. Bu amaçla 193 kurumla yapılan çalışma neticesinde 289 adet belge kaldırıldı. 373 belgenin de kaldırılmasına ilişkin planlama yapıldığı belirtildi.

14 KURUMA AİT 95 İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ İLETİLDİ

Özel sektör yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması için de ilgili kurumlarla işbirliği içinde yatırımlarda bürokrasinin azaltılması çalışması yürütülmeye başladı. Özel sektör yatırımlarında bürokrasinin azaltılması çalışması neticesinde "Yatırımlarda Bürokrasinin Azaltılması Paketi" oluşturuldu. Bu çalışmada da 14 kuruma ait 95 adet iyileştirme önerisi iletildi. Bu önerilerin 35'i tamamlanırken 60'nın takibine devam edildiği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 24 Haziran Seçimleri öncesi bürokrasi çalışmaları hız kazandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 01:12 Bu ülkeye bürokrasi ve bürokrat ayak bağıdır israftır.vatandaşa zülümdür

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro