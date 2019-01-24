24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba seçim anket

Yerel seçimlere 70 günden az bir süre kala seçim anketleride gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre 2 büyükşehir el değiştiriyor

BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR. 17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi