24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

Yerel seçimlere 70 günden az bir süre kala seçim anketleride gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre 2 büyükşehir el değiştiriyor
BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR. 17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi
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