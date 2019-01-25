24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

24 Haziran'da yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen ORC Araştırma, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de 31 Mart anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre 2 büyükşehir el değiştiriyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

Yerel seçimlere 70 günden az bir süre kala seçim anketleride gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre 2 büyükşehir el değiştiriyor

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24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR. 17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi

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24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

İşte ORC'nin yaptığı anketin sonuçları

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24 Haziran seçimini bilen şirketten bomba anket 2 büyükşehir el değişiyor

ORC, 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı anketlerde büyük başarı elde etmişti.

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