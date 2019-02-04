24 Haziran seçimini bilemeyen Piar'dan MHP seçmeni için bomba iddia! Son anket

24 Haziran seçimlerinde seçim sonuçları için yanlış veriler açıklayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, yaptıkları son ankette MHP seçmeni için çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

24 Haziran seçiminde bazı anket şirketleri neredeyse sonuca yakın rakamlar vermişti. Bazıları ise uzaktan yakından alakası olmayan sonuçlar çıkarmıştı. Piar Araştırma Şirketi de sonucu bilemeyen şirketler arasında yer alıyordu. Piar 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan için yüzde 39, Muharrem İnce içinse yüzde 26 demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.6 oy alarak büyük bir zafer kazanmıştı. Piar Mart 2019 yerel seçimler için de araştırmalarını sürdürüyor. Twitter

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Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, yaptıkları son ankete dair açıklamalarda bulundu ve MHP seçmeni için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Atalay MHP seçmeninin yarısının AK Parti’ye oy vermeyeceğini belirtti. Atalay, "Son araştırmamızda, MHP'li seçmenlere "AK Parti'nin aday çıkardığı yerlerde oy verecek misiniz" diye sorduk. Yüzde 50'si ‘Hayır', yüzde 30'u ‘Evet' dedi. Yani Türkiye genelinde, MHP seçmeninin en az yüzde 50'si AK Parti adayına oy vermemeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu. Twitter

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Atalay, devamında "Bu kitle AK Parti'den koparak MHP'ye geçen ve sağın dışındaki adaylara, partilere oy veremeyenlerden oluşuyor. Bir kere millet ittifakına oy vermeleri demek önümüzdeki genel seçimleri etkilemesi anlamına geliyor. Böyle olursa bu kitle millet ittifakının kalıcı seçmeni haline gelebilir. Bu yüzden kritikler" görüşünü dile getirdi.

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