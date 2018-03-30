23 yaş model sevgilisiyle yakalandı!

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio (43), önceki gün Hollywood'da yeni sevgilisi Camila Morrone (20) ile kol kola görüntülendi. Rahat giyim tarzları ile dikkati çeken sevgililerden Leonardo DiCaprio, güneş gözlüğü ve şapkası ile tanınmaya çalıştı. Sevgilisi Camila Morrone ise beyaz tişörtü ve yırtık pantolonu ile sokak modasına uyum sağladı. Model olan Morrone, son dönemde oyunculuk denemelerine başladı.
Son zamanlarda adı sürekli başka bir güzelle anılan 43 yaşındaki yakışıklı oyuncu bu kez gönlünü kendisinden 23 yaş küçük model Camila Morrone'ye kaptırmış durumda. Basının ilk kez görüntülediği çift, objektifler karşısında kaçmak yerine rahat tavırlar sergilemeyi tercih etti.
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