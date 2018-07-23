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23 Temmuz On Numara çekiliş sonucu

23 Temmuz On Numara çekiliş sonucu

23 Temmuz Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen On Numara çekilişi Ankara Balgat binasında noter huzurunda düzenlendi. İşte 23 Temmuz On Numara sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 21:49 - Güncelleme: 23-07-2018 21:49

Milli Piyango İdaresi, bu hafta On Numara’da büyük ikramiye tutarı olarak 318 bin 637 TL belirledi. On Numara sonuçlarını merak edenler haftanın şanslı rakamlarını haberimizin detayından öğrenebilirler. İşte On Numara sonuçları

23 TEMMUZ ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayında saat 21.15’te On Numara çekilişini gerçekleştirdi. İşte şanslı rakamlar:

3, 4, 7, 9, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77, 80

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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