23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselirken, parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak. Yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselirken, parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak. Yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Metrekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir. Yağışın süresi çok önemli, bu şiddette yarım saat yağarsa su baskınlarına neden olur" dedi.

112
23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

Prof. Şen, "Marmara Denizi'nin Tuzla-Silivri gibi karaya yakın bölgelerinde olasılık az da olsa, deniz üzerinde hortum olabilir. Karadeniz'in Şile-Kilyos kıyılarında hortum olasılığı var. Yağış esnasında kuvvetli rüzgar olur. Yağış içerisinde dolu yağışı da olur ama bu dolunun araçlara zarar verecek büyüklükte olup olmayacağını akşam verilerinin değerlendirmesinden sonra açıklarız" mesajını paylaştı.

212
23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

Aşırı ısınan hava, havadaki kararsızlık değerlerinin yüksek seyretmesi, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve diğer meteorolojik şartlar göz önünde tutulduğunda, İstanbul ve çevresinde yarın şiddetli yağış ve beraberinde sıra dışı hava olaylarının görülme olasılığı bulunuyor.

312
23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

METREKAREYE 50 KG'DAN FAZLA YAĞIŞ: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yarın öğle saatlerinde beklenen yağışa dikkat çekti. Prof. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış, yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Metrekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro