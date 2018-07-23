23 Temmuz hava durumu raporu hortum ve dolu uyarısı

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselirken, parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak. Yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Metrekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir. Yağışın süresi çok önemli, bu şiddette yarım saat yağarsa su baskınlarına neden olur" dedi.