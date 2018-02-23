Antalya'da bugün, 23 Şubat cuma günü okullar tatil mi sorusu bir anda merak konusu oldu. Yer yer sağanak yağış'ın olduğu Antalya hava durumu cuma günü nasıl olacak, 5 günlük haritallı tahmin haberimizde.
Antalya Valiliği resmi sitesinde bugün, 23 Şubat Antalya'da okullar tatil olacak konusunda hiç bir bilgi yok.
ANTALYA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Çorum, Amasya, Samsun, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 23 Şubat cuma günü Antalya'da okullar tatil mi? haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER