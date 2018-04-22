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23 Nisan'da hava nasıl olacak hangi illerde yağmur var?

23 Nisan'da hava nasıl olacak hangi illerde yağmur var?

23 Nisan hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı yeni meteoroloji haritalı hava durumu tahminin haberimizde. Yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan'da hava durumu nasıl olacak sorusu gösterisi olan öğrencilerin ve velilerin gündeminde. 23 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde hava sıcak olacak sadece Rize ve Artvin'de sağabak yağışlar görülecek. Yurt genelinde 23 Nisan'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 15:50 - Güncelleme: 22-04-2018 10:00

23 Nisan hava durumu nasıl olacak, haritalı 5 günlük hava durumu tahmini yeni rapor haberimizde. Yurt genelinde 23 Nisan'da havalar mevsim normalleri üzerinde olacak ve güneş yüzünü iyice gösterecek. Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer sağabak yağış görülecek. Bu 2 ilin dışında hava durumu yurt genelinde güneşli olacak.

Ülkemiz kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Hatay ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın gündüz saatlerinde Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların bu akşam saatlerinde Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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