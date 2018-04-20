23 Nisan üniversiteler tatil mi 2018 Milli Eğitim Bakanlığı takvimi

23 Nisan üniversitelere tatil mi, özel ve devlet üniversiteleri 23 Nisan pazartesi günü kapalı mı olacak soruları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan resmi tatil. Dolayısıyla 23 Nisan Pazartesi günü üniversiteler kapalı yani tatil olacak. Özel ve devlet üniversiteleri haftasonu ile birlikte 3 günlük 23 Nisan tatili yapabilecek. 24 Nisan Salı günü ise öğrencileri ders başı yapacak.

LİSELER VE ÜNİVERSİTELER 23 NİSAN'DA TATİL Mİ: 23 Nisan tatil mi sorusu, eğitim hayatına lise ve üniversitelerde devam eden öğrencilerin de merakla araştırdığı bir soru olarak gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye genelinde resmi bir tatil olduğu için 23 Nisan günü, birçok kamu kurumu gibi lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

23 NİSAN NASIL BAYRAM OLDU: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi. 23 Nisan‘ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920′de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara’ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk’ün Ankara’da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 21 Nisan’daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır