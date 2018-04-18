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23 Nisan üniversiteler tatil mi 2018 Milli Eğitim Bakanlığı takvimi

23 Nisan üniversiteler tatil mi 2018 Milli Eğitim Bakanlığı takvimi

23 Nisan üniversitelere tatil mi, 23 nisan pazartesi günü üniversiteler kapalı mı MEB kararı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Ülkemizde resmi tatil ilan edilen günlerde okullar ve üniversiteler kapalı yani tatil olur. Dolayısıyla devlet ve özel üniversiteler 23 Nisan pazartesi günü kapalı olacak. Üniversite öğrencileri 3 günlük 23 Nisan tatili yapacak.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 11:50 - Güncelleme: 18-04-2018 10:00

23 Nisan üniversitelere tatil mi, özel ve devlet üniversiteleri 23 Nisan pazartesi günü kapalı mı olacak soruları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan resmi tatil. Dolayısıyla 23 Nisan Pazartesi günü üniversiteler kapalı yani tatil olacak. Özel ve devlet üniversiteleri haftasonu ile birlikte 3 günlük 23 Nisan tatili yapabilecek. 24 Nisan Salı günü ise öğrencileri ders başı yapacak.

23 NİSANNASIL BAYRAM OLDU: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi. 23 Nisan‘ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920′de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara’ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk’ün Ankara’da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 21 Nisan’daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır

23 NİSAN ÖNEMİ: Türkiye'nin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı’nın 23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 1924 kutlamalarında Latife Hanım’ın Himaye-i Etfal temsilcisi olması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni açıkça desteklemesi ile 1925’lerden itibaren 23 Nisan’a “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” yanında “Çocuk Günü” ve “Çocuk Bayramı” da denmeye başlanmıştır. Çocuk Bayramının amacı, çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisiydi.

1927 yılından önce 23 Nisan; “Çocuk Günü”, “Çocuk Bayramı” gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. “Çocuk Bayramı” Mustafa Kemal Paşa ve hükümetin de desteği ile 1929 yılında “Çocuk Haftası” adıyla yedi güne çıkarılmış ve kutlamalarda aktif rol Türk Ocaklarına verilmiştir. Maarif Teşkilatı’nın da okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılımını sağlamasıyla Çocuk Bayramı, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra memleketin her tarafında özel merasimlerle kutlanmaya başlanmıştır. Böylelikle 1929’da Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan kutlamaları daha çok, çocukların sorunlarının gündeme getirildiği ve tüm Türkiye’nin coşkuyla kutladığı bir
bayram haline dönüştürülmüştür.

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