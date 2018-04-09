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23 Nisan tatili kaç gün oldu 2018 MEB güncel takvimi

23 Nisan tatili kaç gün oldu 2018 MEB güncel takvimi

23 Nisan tatili kaç gün oldu, 3 gün mü soruları özellikle öğrenciler tarafında merak konusu oldu. 23 Nisan bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu ile birleşince 23 Nisan tatili 3 güne çıkıyor. Yani bu sene 23 Nisan'da okullar 3 gün kapalı olacak, çalışanlar ise 3 günlük bir tatil yapacak.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 09:30 - Güncelleme: 09-04-2018 09:00

23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan tatili kaç gün oldu soruları özellikle öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2018 yılında haftaiçi pazartesi gününe denk geliyor. Yani 23 Nisan pazartesi günü resmi tatil olacak. Kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Haftasonu ile birleşince 23 Nisan tatili 3 güne çıkacak. Bu 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler şimdiden tatil planları yapmaya başladı bile.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününü esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

23 NİSAN HAVA DURUMU: Hava sıcaklığının İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

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