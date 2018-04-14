  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

23 Nisan şiirleri yeni 3-4 kıtalık resimli şiirler sayfası

23 Nisan şiirleri yeni 3-4 kıtalık resimli şiirler sayfası

23 Nisan şiirleri, 3 kıtalık 4 kıtalık güncel 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde olacak. 23 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor ve tüm yurtta büyük çoşkuyla kutlanacak. Birçok öğrenci kutlamalarda okuyacağı 23 Nisan şiirlerini ve 23 Nisan anlamlı sözlerini araştırıyor. 4 kıtalık kısa, 8 kıtalık uzun 23 Nisan şiirleri sayfamızda.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 13:00 - Güncelleme: 14-04-2018 13:00

23 Nisan şiirleri, kutlamalarda okunacak en güzel 23 Nisan anlamlı sözleri derlemesi sayfamızda. Çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. birçok öğrenci kutlamalarda okuyacağı 23 Nisan şiirlerini araştırmaya çoktan başladı bile. Hala 23 Nisan törenlerinde hangi şiiri okuyacağına karar veremeyen öğrenciler için en çok okunan, paylaşılan 23 Nisan şiirlerini sayfamızda derledik.4 Kıtalık kısa, 8 kıtalık uzun 23 Nisan şiirleri..

23 NİSAN NE ZAMAN: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününü esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

23 NİSAN ŞİİRLERİ: Bu anlamlı ve özel günde okullardaki törenlerde okunacak en güncel ve yeni 23 Nisan şiirlerini hazırladık...

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,
Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.
Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,
Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,
Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.
Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,
Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.
Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.
Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,
Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,
İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.
Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,
Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,
Kalmamalı en ufak bir tasamız,
Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,
Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Ferit Rakıp TUNGOR

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene...

Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocuğu
23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 23 Nisan şiirleri yeni 3-4 kıtalık resimli şiirler sayfası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro