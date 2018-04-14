23 Nisan şiirleri yeni 3-4 kıtalık resimli şiirler sayfası

23 Nisan şiirleri, kutlamalarda okunacak en güzel 23 Nisan anlamlı sözleri derlemesi sayfamızda. Çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. birçok öğrenci kutlamalarda okuyacağı 23 Nisan şiirlerini araştırmaya çoktan başladı bile. Hala 23 Nisan törenlerinde hangi şiiri okuyacağına karar veremeyen öğrenciler için en çok okunan, paylaşılan 23 Nisan şiirlerini sayfamızda derledik.4 Kıtalık kısa, 8 kıtalık uzun 23 Nisan şiirleri..

23 NİSAN NE ZAMAN: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününü esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

23 NİSAN ŞİİRLERİ: Bu anlamlı ve özel günde okullardaki törenlerde okunacak en güncel ve yeni 23 Nisan şiirlerini hazırladık...

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Ferit Rakıp TUNGOR

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

Şu 23 Nisanda,

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT