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23 Nisan şiirleri anlamlı kısa uzun sözler-2018 yeni

23 Nisan şiirleri anlamlı kısa uzun sözler-2018 yeni

23 Nisan şiirleri, anlamlı 23 Nisan sözleri öğrenciler tarafından en çok aranan konular arasında. Türkiye'nin dört bir yanında çoşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan törenlerinde şiir okuyacak öğrenciler için hem uzun hem kısa en güzel 23 Nisan şiirleri haberimizde. Yeni, güncel haliyle 23 Nisan şiirleri derlemesinden bir şiir seçebilir 23 Nisan törenlerinde okuyabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:20 - Güncelleme: 16-04-2018 11:00

23 Nisan özellikle çocuklar için önemi büyük. Ulu Önder Atatürk'ün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan yurdumuzun dört bir yanında büyük bir çoşkuyla kutlanacak. Bu özerl gün için gösteri hazırlayan öğrencilerin bir bölümü de 23 Nisan şiirlerini okuyacak. Biz de öğrenciler için en güzel uzun-kısa 4 kıtalık, 8 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sizler için bir araya getirdik. İçlerinden en çok beğendiğiniz 23 Nisan şiiribi seçebilir törenlerde çoşkuyla okuyabilirsiniz.

23 NİSAN NE ZAMAN: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ: Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününü esas alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan etmiştir.

 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR

Şu 23 Nisanda, 
Doğdu Millet Meclisi. 
İşte o gün her yanda, 
Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar, 
Kutlayalım sevinçle, 
Egemenlik de yaşar, 
Hep verirsek el ele.

23 NİSAN 3 KITALIK ŞİİR

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

23 NİSAN 4 KITALIK ŞİİR

Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru
Mutluluk bir yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.

23 NİSAN 5 KITALIK ŞİİR

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

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