23 Nisan şiirleri 2018 uzun kısa formatlı yeni şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene yani 2018 yılında 23 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene 23 tatili 3 gün olacak. Öğrenciler ise bu anlamlı ve özel gün için 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı bile. En güncel, en çok beğenilen ve paylaşılan 23 Nisan şiirleri sayfamızda. 4 kıtalık-8 kıtalık uzun ve kısa farklı formatlardaki şiir derlemelerini sayfamızda görebilirsiniz...
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK
Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,
Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.
Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,
Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.
Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,
Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.
Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,
Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.
Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.
Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.
Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,
Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.
Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,
İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.
Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,
Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.
Hep elele vererek bu sevinci yayalım,
Kalmamalı en ufak bir tasamız,
Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,
Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.
Ferit Rakıp TUNGOR
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
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