23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 Nisan için geri sayım başladı. Yurt genelinde kutlanacak olan 23 Nisan çocuk bayramı etkinliklerinde şiir okumak isteyen öğrenciler 23 Nisan şiirleri araştırmasına başladı bile. Uzun ve kısa en çok okunan ve bilinen MEB onaylı 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde. Atatürk'ün çocuklara hediyesi olan bu özel günü daha da anlamlı hale getirmek için okunan 23 Nisan şiirlerini bir araya topladığımız haberimize mutlaka göz atın.
Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara hediyesi. Her yıl büyük bir çoşkuyla kutlanan 23 Nisan törenlerinde şiir okuyacak öğrenciler için 23 Nisan şiirlerini ve Atatürk'ün 23 Nisan sözlerini bir araya topladık.
23 NİSAN 1 KITALIK ŞİİR
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR
Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,
Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.
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