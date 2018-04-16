23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 Nisan için geri sayım başladı. Yurt genelinde kutlanacak olan 23 Nisan çocuk bayramı etkinliklerinde şiir okumak isteyen öğrenciler 23 Nisan şiirleri araştırmasına başladı bile. Uzun ve kısa en çok okunan ve bilinen MEB onaylı 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde. Atatürk'ün çocuklara hediyesi olan bu özel günü daha da anlamlı hale getirmek için okunan 23 Nisan şiirlerini bir araya topladığımız haberimize mutlaka göz atın.