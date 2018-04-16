23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 Nisan şiirleri uzun kısa 4 ve 8 kıtalık MEB onaylı 23 Nisan şiirleri rehberi haberimizde. 23 Nisan pazartesi günü kutlanacak olan çocuk bayramı için en çok okunan ve güncel 23 Nisan şiirleri sayfası haberimizde.

23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 Nisan için geri sayım başladı. Yurt genelinde kutlanacak olan 23 Nisan çocuk bayramı etkinliklerinde şiir okumak isteyen öğrenciler 23 Nisan şiirleri araştırmasına başladı bile. Uzun ve kısa en çok okunan ve bilinen MEB onaylı 23 Nisan şiirleri derlemesi haberimizde. Atatürk'ün çocuklara hediyesi olan bu özel günü daha da anlamlı hale getirmek için okunan 23 Nisan şiirlerini bir araya topladığımız haberimize mutlaka göz atın.

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23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara hediyesi. Her yıl büyük bir çoşkuyla kutlanan 23 Nisan törenlerinde şiir okuyacak öğrenciler için 23 Nisan şiirlerini ve Atatürk'ün 23 Nisan sözlerini bir araya topladık.

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23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 NİSAN 1 KITALIK ŞİİR

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

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23 Nisan şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık uzun MEB onaylı şiir rehberi

23 NİSAN 2 KITALIK ŞİİR

Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.

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