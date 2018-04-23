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23 Nisan resimli mesajları Atatürk özel kutlama sözleri-güncel liste

23 Nisan resimli mesajları Atatürk özel kutlama sözleri-güncel liste

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta çoşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çocukların bayramı ve en özel günleri olan bu günde onları daha mutlu etmek için bayramlarını 23 Nisan resimli mesajları ile, 23 Nisan kutlama sözleri ve en özel 23 Nisan Atatürk sözleri ile kutlayabilirsiniz. Sizler için en güzel 23 Nisan resimli mesajlar sayfasını derledik.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 10:30 - Güncelleme: 23-04-2018 10:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın tüm yurtta çoşkuyla kutlanacak. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan için en özel en anlamlı resimli 23 Nisan resimli mesajlarını, 23 Nisan tebrik kartlarını ve 23 Nisan sözlerinin sizler için derledik.Bu özel gün için Atatürk neler söylemiş, 23 Nisan önemi ve şanlı tarihi de haberimizde olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ: Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 98. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Ankara Ulus meydanında bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaasına, 1915 yılında başlanmıştır. İlkin İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak tasarlanmış binanın planı evkaf mimarı Salim Bey tarafından yapılmış, inşasına ise kolordunun askeri mimarı Hasip Bey nezaret etmiştir.

Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en belirgin özelliği duvarlarında Ankara taşı (ANDEZİT) kullanılmış olmasıdır.

Meclisin, 23 Nisan 1920'de bu binada toplanması kararlaştırıldığında henüz bitirilmemiş olan bina, milli bir heyecanın eseri olarak milletin katkısıyla tamamlanmıştır.

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüş, 1952 yılında Maarif Vekaletine devredilmiş, 1957 yılında ise müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Bina 23 Nisan 1961'de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon Ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.

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