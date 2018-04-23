23 Nisan mesajları resimli güncel anlamlı sözler-2018

Bugün 23 Nisan çocukların en özel en güzel günleri. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde onları daha mutlu etmek için 23 Nisan resimli mesajları ve 23 Nisan kısa-uzun anlamlı sözleri sizler için bir araya getirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta çoşkuyla törenlerle kutlanacak.