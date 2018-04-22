23 Nisan mesajları 23 Nisan resimli kutlama tebrik sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın tüm yurtta çoşkuyla kutlanacak. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan için en özel en anlamlı resimli 23 Nisan mesajlarını, 23 Nisan tebrik kartlarını ve 23 Nisan sözlerinin sizler için derledik.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ



Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.