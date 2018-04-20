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23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri-kısa 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri-kısa 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri, en çok paylaşılan 23 Nisan şiirlerini sizler için bir araya getirdik. Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği tek çocuk bayramı olan 23 Nisan pazartesi günü kutlanacak. Bu özel günde törenlerde görev alacak öğrenciler en güzel 23 Nisan şiirlerini, kısa uzun 4 kıtalık 23 Nisan şiirlerini ve Atatürk'ün 23 Nisan şiirlerini araştırıyor.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 16:00 - Güncelleme: 20-04-2018 16:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu bgibi bu yılda çoşkuyla yurt genelinde kutlanacak. Bu özel günde görev alacak öğrenciler en güzel 23 Nisan şiirlerini, kısa-uzun 4 kıtalık 23 Nisan şiirlerini ve Atatürk'ün sözlerini araştırıyor. TBMM'nin kurulduğu tarih olan bu anlamlı güne özel şiirler arayan öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla aramalarını hızlandırdı. Biz de 23 Nisan'ın kutlanmasına birkaç gün kala en güzel 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. İşte, bu özel ve anlamlı günde kullanabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiiri alternatifleri...

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

 Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

 Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

 Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

 Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

 23 NİSAN BİR ARMAĞAN

 Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

 

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

 

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

 

Saip EGÜZ

 GELDİ 23 NİSAN

 Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

 

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

 

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

 

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

 23 NİSAN

 Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

 Adnan ARDAĞI

 DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

 Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

 Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

 Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

 Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

 

23 NİSAN ŞİİRİ-2

 

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

 

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

 

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,


Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

 Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

 

Ferit Rakıp TUNGOR

 

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

 

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

 

İsmail Hakkı SUNAT

 23 NİSAN

 Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

 

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

 

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

 

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

 Uluğ TURANLIOĞLU

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