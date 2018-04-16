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23 Nisan hava durumu yağmur yağacak mı?

23 Nisan hava durumu yağmur yağacak mı?

23 Nisan hava durumu nasıl olavak, 23 Nisan'da yağmur yağacak mı, yeni hava durumu haritalı tahmin haberimizde. 23 Nisan pazartesi günü tüm yurtta büyük çoşkuyla kutlanacak. Çocukların bayramı olan bu günde törenler düzenlenecek. Peki hava durumu yurt genelinde nasıl olacak, yağmur yağacak mı, 23 Nisan uzun vadeli haritali hava durumu tahmini haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:15 - Güncelleme: 16-04-2018 10:00

23 Nisan hava durumu, hava nasıl olacak 23 Nisan'da yağmur yağacak mı soruları özellikle öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında. Meteoroloji uzun vadeli yeni hava durumu tahminine bakıldığınd yurt genelinde sıcaklıklar 23 Nisan'da mevsim normallerinde seyredecek. İç kesimlerde yer yer yağmur geçişleri yaşanabilir. İstanbul 23 Nisan hava durumunda ise yağır görünmüyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 23 Nisan'da mevsim normallerinde seyredecek.

23 Nisan haritalı tahmin haberimizde...

23 NİSAN HAVA DURUMU: Hava sıcaklığının İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL: 23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan tatili kaç gün oldu soruları özellikle öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Böyle öğrenciler ve devlet memurları 23 Nisan tatili haftasonu ile birlikte 3 gün yapmış olacak. 2018-MEB resmi günler takvimine göre 23 Nisan tatili 3 gün olacak. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

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