23 Nisan Çocukları koltukları devraldı! Hangi mesajları verdiler?

TÜRKİYE Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara hediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramını'nı kutluyor... 23 Nisan Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar koltuklarını minik öğrencilere bıraktı. En dikkat çeken devir Başbakanlık'ta yapıldı. Son kez bir çocuk temsili olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu. Çünkü 24 Haziran seçimlerinden sonra Başbakanlık makamı tarihe karışacak. İşte bugünkü devir teslim törenleri ve yaşanan ilginç diyaloglar...

MİNİK CUMHURBAŞKANI FATİH... Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları, "Külliye'de milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı'nda sizleri davet etmekten onur duyuyorum" diyerek karşıladı. Erdoğan makamını 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti. Minik Fatih, "24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Eğer Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna "İlk icraatım tabi ki de devletime hizmet olacaktır" dedi. Gazetecilerin torunları ile 23 Nisan'ı kutlama fırsatı olup olmadığını sorması üzerine Fatih Mintaş "Kardeşimin müsameresini izledim. Torunum olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi. Erdoğan, "İnşallah ileride çok torunun olur. Benim 6 torunum var" dedi. Fatih Mintaş, 'İnşallah' diye yanıt verdi. Bu sözler salonda bulunanları güldürdü.

Erdoğan koltuğunu 'Fatih'e bıraktı! Neler konuşuldu?..

SON MİNİK BAŞBAKAN KÖŞK'TE... Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti. Esma Taşyürek, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu. "Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz erken seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Esma Taşyürek, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" dedi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım "Aldınız mı cevabı" diyerek güldü...

Binali Yıldırım koltuğunu devretti! İşte son minik Başbakan

ARTIK YARI YARIYA İDARE EDECEĞİZ... TBMM Başkanı İsmail Kahraman mecliste çocukları kabul ederek, koltuğunu devretti. İsmail Kahraman, koltuğunu devrettiği Arda Kürşat Samaraz'a "şimdi 2 tane başkan olduk ne yapacağız" diye sordu. Arda Samaraz, "Artık yarı yarıya idare edeceğiz"cevabı verdi.

İlginç diyalog! Artık Meclis'i yarı yarıya idare edeceğiz...

AFRİN ŞEHİDİNİN KIZI BAKAN KOLTUĞUNDA... MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİd terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti. Tüm bakanlık bürokratlarıyla bakanlık koordinasyon toplantısı yapan minik bakan Elvan Ege, ilk icraatı olarak da TSK içindeki bayan rütbeli asker sayısının artılacağı müjdesini verdi.

Afrin şehidinin kızı bakan koltuğuna oturdu ilk emri ne oldu? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN