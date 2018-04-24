23 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor mı Söz mü Çukur mu

Birileri TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor için, pazartesi akşamları bir şey yapsın. Bu gidişle pazartesi akşamları asla zirveyi göremeyecek gibi. Star TV'in Söz ve Show TV'in Çukur dizileri pazartesi akşamlarının iddialı yapımlarından. Fox TV'nin Yasak Elma dizisi ise son dakika bombası oldu son haftalarda, zirvelerden düşürebilene aşk olsun. 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 23 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 23 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...
Star TV'nin sevilen dizisi Söz Total'de Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ise AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer aldı. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Survivor pazartesi akşamında zirve görebildi mi? Diğer favori Yasak Elma ne yaptı?
23 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Star TV'nin sevilen dizisi Söz 18.34 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 16.22 share ile Çukur, üçüncü sırada ise 16.73 share ile Survivor yer aldı. AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21.32 share ile zirveyi kaptı.
İkinci sırada 17.71 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 22.69 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı. ABC grubunda ise Çukur 20.32 share ile zirvede yer alırken, Survivor ikinci, Söz ise üçüncü sırada yer aldı.
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