23 kiloluk kuzu yiyen Suudi youtuber Türkiye'de yeni rekor kırdı

İLKA Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, "Bizim de ilk defa tecrübe ettiğimiz bir durum. 200 tane kestane şekerini bir kişinin 40-45 dakikalık bir sürede yediğini ilk gördük. Tabii ki bu miktar herhangi birisinin yemesi gereken miktarın üstünde, hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Bu bir iddialaşma neticesinde ortaya çıktı. Hussain Sallam,kendisi profesyonel olarak bu işi yapan bir youtuber. Kendisi eski bir sporcu. Belli bir diyet, belli bir yeme düzeninin akabinde, birkaç gün de aç kalmak kaidesi ile sadece su içerek buraya gelmişti" dedi.

BİR OTURUŞTA 23 KİLOLUK KUZUYU YEMİŞ

Sallam'ın, buna benzer, bir oturuşta 23 kiloluk kuzuyu yeme, 4-5 arkadaşı ile deveyi yeme gibi enteresan hikayeleri olduğunun altını çizen Özdemir, "Bir yenisini daha eklemiş olduk. Rekor mahiyetinde bir ilk diye biliyorum. Daha önce kestane festivalleri olurdu. Bunun çerçevesinde de bir takım yeme çalışmaları yapmıştık. 20 tane yiyen, işte bir dakikada 6-7 tane yiyen görmüştük. Tabii kestane şekeri de güzel bir şey, yedikçe yiyesi geliyor insanın" diye konuştu.

Konunun aslında kalori miktarı ile alakalı olduğunun kaydeden Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, "Bunu 10 bin kaloriyle sınırlı tuttuğumuz için bir iddialaşmaydı zaten. 10 bin kalorinin denk geldiği 200 kestane şekeri yendi. Bir kişinin tek başına yememesi gereken bir miktar. Orada iki çeşit kestane şekeri kullandık. Kestane şekerleri biliyorsunuz çeşit çeşit. 200 tanesi 4 kilo kadar yapıyor. Hatta biraz üstünde ama 4 kilo demek uygundur" açıklamasında bulundu.

ÜSTÜNE 2 İSKENDER KEBAP PORSİYON YEDİ

Hussain Sallam'ın 200 kestane şekerini yedikten 20-25 dakika sonra canının tuzlu bir şeyler istediğini söylediğini hatırlatan Özdemir, "Botanik'e gittik. Orda meşhur İskender kebaptan iki porsiyon yedi. Hemen akabinde orada da kestane şekeri ikram ettiler, onu da yedi" dedi.