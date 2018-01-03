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23 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor

23 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor

23 Aralık 2017 tarihli ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ehliyet sınav sonuçlarının yarın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınav sonuçlarının öğle saatlerinde internet üzerinden duyurulacağı belirtilirken, ehliyet sınavında önemli değişiklikler var.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 20:08 - Güncelleme: 03-01-2018 20:08

Ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Aralık 2017 tarihinde yaptığı ehliyet sınavlarının sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınavında geçerli sonucu alacak adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın MTSAS takvimine göre 23 Aralık 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Resmi internet sitesinden açıklanacak sonuçlar TC kimlik numaraları girilerek öğrenilebilecek.x

EHLİYET SINAVLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor. Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

ENGELLİYE ÖZEL TASARIM

Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak. Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak.

HATALAR EN AZA İNDİRİLECEK

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak. Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.

Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?
Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

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