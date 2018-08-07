22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

43 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor. İki sevgili tekneden dalış için hazırlıklara başladı. DiCaprio bu süreçte sevgilisinin paletini takmasına yardım etti.

22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

Yıllar yılı beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da sonunda koleksiyonuna katan 43 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor. 21 yaşındaki Morrone ile DiCaprio ile birlikte objektiflere takıldı. İki sevgili tekneden dalış için hazırlıklara başladı. DiCaprio bu süreçte sevgilisinin paletini takmasına yardım etti.

119
22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

Sonra da kendini serin sulara bıraktı. Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin deniz keyfi de objektiflere böyle yansıdı. Oscar ödüllü oyuncunun genç sevgilisi Camila ise leopar desenli seksi bikinisiyle nefes kesti. Tam bir centilmen olan DiCaprio'nun, sevgilisinin paletlerini giymesine yardımcı olması dikkatlerden kaçmadı. 9 aydır aşk yaşayan Leo 43, sevgilisi Camila ise 21 yaşında.

219
22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

Leo şnorkelini, Camila da mavi paletlerini taktıktan sonra çift kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

319
22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

175 cm boyundaki Camila Morrone, 2016 yılında Vogue dergisinin ABD edisyonu tarafından "Instgram'ın yükselen yıldızı" seçilmişti.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro