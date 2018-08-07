22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

Yıllar yılı beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da sonunda koleksiyonuna katan 43 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor. 21 yaşındaki Morrone ile DiCaprio ile birlikte objektiflere takıldı. İki sevgili tekneden dalış için hazırlıklara başladı. DiCaprio bu süreçte sevgilisinin paletini takmasına yardım etti.
Sonra da kendini serin sulara bıraktı. Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin deniz keyfi de objektiflere böyle yansıdı. Oscar ödüllü oyuncunun genç sevgilisi Camila ise leopar desenli seksi bikinisiyle nefes kesti. Tam bir centilmen olan DiCaprio'nun, sevgilisinin paletlerini giymesine yardımcı olması dikkatlerden kaçmadı. 9 aydır aşk yaşayan Leo 43, sevgilisi Camila ise 21 yaşında.
Leo şnorkelini, Camila da mavi paletlerini taktıktan sonra çift kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.
175 cm boyundaki Camila Morrone, 2016 yılında Vogue dergisinin ABD edisyonu tarafından "Instgram'ın yükselen yıldızı" seçilmişti.
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