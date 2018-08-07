22 yaş küçük sevgilisine yardım etti

Yıllar yılı beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da sonunda koleksiyonuna katan 43 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor. 21 yaşındaki Morrone ile DiCaprio ile birlikte objektiflere takıldı. İki sevgili tekneden dalış için hazırlıklara başladı. DiCaprio bu süreçte sevgilisinin paletini takmasına yardım etti.