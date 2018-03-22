22 Mart hava durumu raporu Meteoroloji'den kritik uyarı

MARMARA BÖLGESİNDE KAR VE YAĞMUR UYARISI (İSTANBUL HAVA DURUMU): Marmara bölgesinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı hava Pazartesi gününe dek devam edecek. Yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında da düşüşlere neden olacak. Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun da etkili olması bekleniyor.