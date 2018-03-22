22 Mart hava durumu raporu Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji'den gelen son tahminlerde bu geceden itibaren yurdun batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı havanın haftasonu tüm yurdu etkisi altına alması ve pazartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte karla karışık yağmur ve yağmurun etkili olacağı iller ve detaylar...
MARMARA BÖLGESİNDE KAR VE YAĞMUR UYARISI (İSTANBUL HAVA DURUMU): Marmara bölgesinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı hava Pazartesi gününe dek devam edecek. Yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında da düşüşlere neden olacak. Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun da etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da da hava sıcaklıklarında dalgalanmalar 7 ila 15 derece arasında yaşanacak. İstanbul'da karla karışık yağmurun değil sadece sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.
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