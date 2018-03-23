22 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Bizim Hikaye mi Survivor mı Fi mi

Perşembe günleri benim diyen diziler kan kaybederken tutmaz denen diziler zirveye yerleşiyor. Kanal D'de 2 sezondur yayın hayatına devam eden Vatanım Sensin, FOX TV'de Shameless uyarlaması Bizim Hikaye, TV 8'de fenomen yarışma Survivor 2018, ATV'de Kanatsız Kuşlar izleyici karşısına çıkıyor. Show TV ise interneti kasıp kavuran Fi dizisini yayınlamaya başladı. Dün akşam Regaip Kandili olması nedeniyle kandil programlarıda yarışın içindeydi. Ayrıca Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız Euroloeague karşılaşması gecenin en çok konuşulanlarındandı. Yani 22 Mart 2018 akşamı reyting sonuçlarında kıyasıya bir rekabet söz konusu. 22 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 22 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...