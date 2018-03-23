22 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Bizim Hikaye mi Survivor mı Fi mi

Perşembe günleri benim diyen diziler kan kaybederken tutmaz denen diziler zirveye yerleşiyor. Kanal D'de 2 sezondur yayın hayatına devam eden Vatanım Sensin, FOX TV'de Shameless uyarlaması Bizim Hikaye, TV 8'de fenomen yarışma Survivor 2018, ATV'de Kanatsız Kuşlar izleyici karşısına çıkıyor. Show TV ise interneti kasıp kavuran Fi dizisini yayınlamaya başladı. Dün akşam Regaip Kandili olması nedeniyle kandil programlarıda yarışın içindeydi. Ayrıca Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız Euroloeague karşılaşması gecenin en çok konuşulanlarındandı. Yani 22 Mart 2018 akşamı reyting sonuçlarında kıyasıya bir rekabet söz konusu. 22 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 22 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...
FOX TV'nin sürpriz yapan ve çok sevilen dizisi Bizim Hikaye Total sonuçların zirvesinde yer aldı. Survivor 2018 ise AB ve ABC'nin zirvesinde. Peki listenin geri kalanında durum ne? Diğer yayınlar reytinglerde neler yaptı.
22 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 16.9 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye zirvede yer aldı. İkinci sırada 17.33 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 14.97 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB grubunda 17.79 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.89 share ile Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin yer alırken, üçüncü sırada ise 18.44 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
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