21 ülke Rusya'ya tavır aldı peki Türkiye ne yapacak?

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasının ardından ABD ve Avrupa Birliği’nden Rusya’ya eşine çok rastlanmayan bir tepki geldi.

ABD ve bazı AB ülkeleri koordine bir adım atarak çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. Rusya’ya en sert tepki ABD’den geldi. ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle’daki Rus Konsolosluğu’nu kapatma kararı aldı. 28 AB üyesi ülkeden 16’sı da çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA! KARŞILIK VERECEĞİZ: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.

TÜRKİYE KATILMADI

Avrupa kanadındaki kararı, AB ile Türkiye arasındaki liderler buluşması için Bulgaristan’ın Varna kentinde bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk açıkladı. Tusk, önümüzdeki günlerde ve haftalarda, aralarında yeni sınır dışı kararlarının da yer alabileceği, koordineli ek önlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

RUSYA'YA TAVIR ALAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler arasında; Fransa, Almanya, Romanya, İsveç, Polonya, Çekya, Litvanya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Letonya, Estonya, Macaristan, İspanya Hırvatistan ve Finlandiya bulunuyor. Norveç, Ukrayna, Arnavutluk ve Kanada da benzer karar alırken, Türkiye’den konuya ilişkin açıklama Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Rusya’ya herhangi bir yaptırım kararı almayı düşünmediklerini açıkladı. Dışişleri ise, Skripal’e yönelik saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KİMYASAL SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." açıklamasını yaptı.

KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İNSANLIK SUÇU

Aksoy, İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır." ifadesine yer verdi.

ÇOK VAHİM BİR OLAY

Türkiye'nin, NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin söz konusu saldırıya dair görüşünün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade edildiğine işaret etti. Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BOZDAĞ: DÜŞÜNMÜYORUZ

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ da ajan krizine değinerek Rusya'ya karşı herhangi bir karar almanın düşünülmediğini belirtti.

Bozdağ şunları ifade etti: "İki ülke arasında olan bir hadisedir. İngiltere bağımsız bir devlet, hangi ülkeyle ne tür ilişki geliştireceğine kendisi karar verir. Rusya da egemen ve bağımsız bir ülkedir. Başka ülkelerin aldıkları kararları kendi çıkarlarımız bakımından uluslararası hukuk bakımından değerlendirip ona göre adım atıyoruz. Türkiye ile Rusya arasında iyi bir ilişki vardır. Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Türkiye kendi dış politikasını kendisi belirleyen bağımsız bir ülkedir."

SKRİPAL KRİZİ NASIL BAŞLADI?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı. Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia halen hastanede tedavi altında ve durumları ciddiyetini koruyor.

SİNİR GAZI KULLANILDI



İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ



Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

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