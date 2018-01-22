21 Ocak reyting sonuçları Kalp Atışı yeni gününde ne yaptı?

21 Ocak reyting sonuçları Kalp Atışı yeni gününde ne yaptı?

21 Ocak 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? Pazar akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Savaşçı, Cennet'in Gözyaşları, Çocuklar Duymasın ve Kalp Atışı reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Bilindiği üzere cuma akşamları ekrana gelen Kalp Atışı Show Tv'de artık pazar günleri yayınlanıyor. Peki dün reyting sonuçlarında kim birinci oldu? 21 Ocak 2018 TOTAL sıralamaya baktığımız zaman gecenin birincisi Savaşçı oldu. AB sıralamasına baktığımız zaman ise gecenin birincisi Çocuklar Duymasın oldu. Peki yayın günü değişen Kalp Atışı ne yaptı? Show Tv'de cumartesi günleri ekrana gelen Kalp Atışı pazar günlerine alındı. Cuma günleri güçlü rakipleriyle mücadele etmesi nedeniyle yayın günü değişen Kalp Atışı'nın pazar gününe alınması ise reyting sonuçlarında iyi sonuçlar elde edemedi. Kalp Atışı TOTAL sıralamada 19.sırada yer alırken AB sıralamasında 28.sırada yer aldı. İşte 21 Ocak 2018 reyting sonuçları

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21 Ocak reyting sonuçları Kalp Atışı yeni gününde ne yaptı?

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21 Ocak reyting sonuçları Kalp Atışı yeni gününde ne yaptı?

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21 Ocak reyting sonuçları Kalp Atışı yeni gününde ne yaptı?

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