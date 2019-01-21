21 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta da pazartesi akşamı yapılan çekilişlerin ardından belli olacak. Sonuçlar şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, On Numara sonuçları 21 Ocak sorgulama sayfası...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te çekilecek. 21 Ocak On Numara çekilişinin ardından talihli rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU (14 OCAK)

On Numara sonuçları 14 Ocak: 4 - 5 - 7 - 11 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 30 - 34 - 40 - 41 - 43 - 46 - 65 - 70 - 72 - 76 - 78 - 79

10 bilen kişi sayısı : 4 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86.608,10 TL kazanmıştı.



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KAĞITHANE - KAYSERİ / MELİKGAZİ - KONYA / SELÇUKLU - SAMSUN / İLKADIM

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



ON NUMARA TÜYOLARI (ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR)

On numara oyunu oynayan katılımcılar, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilirler.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3, 4 çekiliş için de oynanabilir.

Aynı zamanda on numara bayilerinden makinalara da hazır kupon yaptırarak oynayabilirsiniz.

Bu oyunda kazanmak için en fazla çıkan sayılara bir göz atmanızda fayda vardır.

Böylece kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

556 hafta boyunca On numarada en çok çıkan 5 sayı : 35, 69, 71, 36, 62 ‘dir.

35 rakamı 180 defa, 69 sayısı 177 defa, 71 sayısı 177 defa, 36 sayısı 175 defa, 62 sayısı ise 171 defa çıkmıştır.