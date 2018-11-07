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21 milyon dolarlık alışveriş sonu oldu ! Meğer kimin eşiymiş

21 milyon dolarlık alışveriş sonu oldu ! Meğer kimin eşiymiş

2 yıl önce Azerbeycan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev 15 yıl hüküm giydi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan eşi Zamira Haciyeva ise İngiltere'de yaptığı 21 milyon dolarlık alışverişle kendini ele verdi. İngiltere'deki kanunlara göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda. Servetin kaynağını açıklamayan kadın gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 11:29 - Güncelleme: 07-11-2018 11:29

İngiltere, yolsuzlukla mücadele kapsamında Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni bir kanun çıkarmıştı. Bu kanunun ilk kurbanı ise Azeri bir kadın oldu.  Başkent Londra'daki lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 10 yılda 21 milyon dolar harcayan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Haciyeva'nın yalnızca Harrods'ta son 10 yılda yaptığı harcama, günde en az 5,250 dolara denk geliyor.  Azerbeycan'da hakkında yakalama kararı olan genç kadının  şimdi Azerbaycan'a iade edilebileceği belirtiliyor.

SERVETİN KAYNAĞI AÇIKLANMAK ZORUNDA
Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda.

Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi. Avukatları, Zamira Haciyeva'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor. İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

DOLANDIRICI DEĞİL MÜSRİF
Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi. Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

SERBES BIRAKILMASI ZOR 
Üst düzey bölge hakimi Emma Arbyhnot, Haciyeva'nın 500 bin Sterlin kefalet ödemesi, Knightsbridge'teki evinde kalması, M25 otoyolunun dış bölümüne seyahat etmemesi ve polise her gün bildirimde bulunması şartıyla serbest bırakılabileceğini açıkladı. Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Bu da Haciyeva'nın serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor.

NELER ALMIŞ NELER....
Öte yandan mahkemenin ulaştığı bilgilere göre Azeri kadın lüks mücevher, parfüm ve saat satan bir mağazada yaklaşık 200 bin dolar, Cartier lüks mücevher mağazasında 130 bin dolardan fazla harcamıştı. Buna ek olarak 2,400 dolarlık şarap faturaları ve erkeklere yönelik lüks ürünler için yaptığı 26 bin dolarlık harcama ortaya çıkarıldı. Haciyeva tüm bu alışverişleri eşinin bankasına ait 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı.

JET BİLE VAR
Resmi belgeler, Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model jet ile yine Harrods'ın otoparkında iki şahsi park alanı satın aldığına işaret etti.

Haciyevayı ele veren alışveriş merkezindeki yüklü harcamalarının yanında, Londra'nın en pahalı mahallelerinden Knightsbridge'deki 15 milyon dolar değerindeki ev ile Berkshire bölgesinde aldıkları golf merkezi. NCA soruşturmacıları, milyarlarca sterlin kara paranın İngiltere'deki mülklere yatırım yapılarak aklandığını söylüyor. Ancak yakın zamana dek bu kişileri suçlayacak kanıtlara ulaşamıyorlardı.

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