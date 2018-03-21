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21 Mart ekinoksu kova burcu etkileri yeni bir adım atmaya hazır olun!

21 Mart ekinoksu kova burcu etkileri yeni bir adım atmaya hazır olun!

Gece ve gündüzün dünya üzerinde her yerde eşit olduğu ve kuzey yarım kürede havaların ısınıp gündüzlerin uzamaya başladığı gece olan 21 Mart ilkbahar ekinoksunun burçlara etkisi nasıl olacak, hangi burç 21 Mart ekinoksundan nasıl etkilenecek? İşte 21 Mart kova burcunun ekinoks etkileri, kova burçlarını neler bekliyor haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 09:50 - Güncelleme: 21-03-2018 09:50

21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne, kova burcunu hangi neler bekliyor, neler olacak? Bu hafta 21 Mart 2018 Çarşamba günü Güneş, 20 Nisan 2018’e kadar kalacağı, Koç Burcu’na geçiş yapıyor. Bu geçiş İlkbahar Ekinoksunun müjdecisi. Gündüz ile Gece birbirine eşitlenecek. Güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile gelmeye başlayacak ve havalar ısınmaya başlayacak. Peki kova burcu bu durumdan nasıl etkilenecek?

21 MART EKİNOKSU KOÇ BURCUNA ETKİLERİ: Kovalar, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile birlikte kendiniz ve para konuları ile ilgili yeni gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta bu konularda hızlı aksiyonlar alıp, detaylı çalışmalar sergileyebilirsiniz.

Etrafınızdaki insanlar ile ilgili adeta hayat sizi harekete geçmeye zorluyor. Bu konuda derslerinizin nerelerde olduğunu geçtiğimiz aralık ayından beri hissediyor olmalısınız. Bu hafta bu konularda aksiyona geçmeye ve hızlı sonuçlar almayı hedefleyebilirsiniz.

21 MART EKİNOKS NEDİR: İlkbahar ekinoksu kısaca çiçeklerin açması yanı havanın ılınması anlamına gelmektedir. Ekinoks güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tarif edilir. İşte İlkbahar ekinoksu hakkında merak edilenler.

Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma Ekinoks denir. Ekinoks ya da Gün tün eşitliği, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. Kuzey Yarıkürede yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksudur. Güney Yarıkürede yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksudur.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdı

SONBAHAR VE İLKBAHAR EKİNOKSLARI: 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.


 

 

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