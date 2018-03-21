21 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

21 Mart 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 21 Mart 2018 Çarşamba günü reytinglerinde kim galip geldi? Kadın zirvedeki yerini korudu mu Mehmed Bir Cihan Fatihi ne yaptı? İşte 21 Mart 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları.

21 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

Salı günleri televizyon kanalları tam bir er meydanı. Peki salı akşamları hangi diziler var gelin rehbere bir bakalım. Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi ATV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi. Star TV ekranlarında ise, Türk televizyon tarihinin en değişik dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler izleyici karşısına çıkıyor. Fox TV'de ise haftalardır zirveden inmeyen, aslı bir Japon dizisi olan Kadın yer alıyor. Ayrıca salı akşamı olan rekabete Kanal D'nin uzun zamandır beklenen iddialı dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi'de eklendi. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü reytinglerde ne yaptı? Diğer yapımlarda durum ne? 21 Mart 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 21 Mart 2018 Salı reyting sonuçları...

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21 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?

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21 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

20 Mart Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 24.63 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.42 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 14.23 share ile Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yer aldı.

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21 Mart 2018 reyting sonuçları bomba Kadın mı Mehmed Bir Cihan Fatihi mi

AB grubunda da zirvenin sahibi 23.17 share ile Kadın oldu. İkinci sırada 20.12 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 19.07 share ile Mehmed Bir Cihan Fatihi yer aldı.

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